Parolo: «L'Inter ha le pressioni più grosse!» Poi avverte sulla Lazio

ha detto la suagrande lotta in campionato. L’ex giocatore si esprime sule poi l’avvisa in merito alla prossima gara con la.QUESTIONE DI– Ospite negli studi di Dazn, Marcoha detto la sua sul campionato dopo la vittoria dellacontro il Napoli: «ha lepiù, vuole dominare, vincere il campionato e andare avanti in Champions League. Forse è la squadra che ha l’obbligo più grande per vincere questo campionato. le altre meno pressione. L’Atalanta sta lì e si diverte, altra consapevolezza.è forte, crea tante occasioni, non è un caso che sono primi in campionato, sanno quando accelerare o gestire. Ha una continuità di metodologie di gioco evidente.-Inter? Lapuò mettere in difficoltà, è una squadra che si esalta in questi contesti».