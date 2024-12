Ilgiorno.it - Muore nel Tir avvolto dalle fiamme

Un uomo carbonizzato nell’abitacolo di un camion di un’azienda modenese, la Fed logistica. La prima ipotesi dell’incendio innescatobatterie, tutta da accertare. E l’indagine di polizia e vigili del fuoco per capire cosa sia successo. L’allarme è scattato poco dopo le 21.30 in via Toffetti a Milano, tra Rogoredo e la zona dell’Ortomercato: il conducente, non ancora identificato, è rimasto intrappolato nell’abitacolo senza avere scampo.