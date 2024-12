Mistermovie.it - Mister Movie | Minerva McGranitt, Janet McTeer in lizza per il ruolo di Maggie Smith nella serie di Harry Potter

La nuova serie TV di Harry Potter, attualmente in sviluppo da Warner Bros. e HBO, continua a far parlare di sé grazie all'annuncio di nuovi talenti in trattativa per ruoli iconici. Recentemente è stato rivelato che Paapa Essiedu, noto per il suo ruolo in Gangs of London, potrebbe interpretare Severus Piton, subentrando al compianto Alan Rickman.

Il cast del reboot di Harry Potter si arricchisce di nuovi nomi

Un'altra notizia entusiasmante riguarda Janet McTeer, attrice candidata all'Oscar, che sarebbe in trattative per vestire i panni della professoressa Minerva McGonagall, ruolo interpretato nei film originali dalla leggendaria Dame Maggie Smith: un nome di prestigio per il nuovo cast.

Janet McTeer è un volto noto del cinema e della televisione, famosa per le sue performance in serie come Ozark, dove ha interpretato l'algida Helen Pierce, e in Jessica Jones, dove ha ricoperto il ruolo della madre della protagonista.