Biccy.it - Milly Carlucci, la Rai vorrebbe impedirle di tornare con Il Cantante Mascherato

Leggi su Biccy.it

I Palinsesti Rai di gennaio, febbraio e marzo sono chiari a tutti e lì non c’è spazio perche, tuttavia, tornerà in onda in primavera inoltrata con un nuovo programma.Lo scorso ottobre Alberto Dandolo sul settimanale Oggi aveva riportato una sua dichiarazione: “L’unica certezza è che nella prima parte del 2025 realizzerò un programma. Ma non so quale sarà la scelta della Rai dice. Dipendesse da me non avrei dubbi: Il, con le sue quattro edizioni, può dare ancora molto“; aggiungendo però che in ballo c’era anche un “talent show, una sorta di Amici di“.dopo aver “scopiazzato” Tu Si Que Vales con quel mai capito programma che si chiamava L’AcchiappaTalenti, “scopiazzerà” anche Amici? Io spero di no e spero che riesca ain onda proprio con Il, anche se – stando a quanto riportato da Giuseppe Candela in queste ore – la Rai le starebbe mettendo i bastoni fra le ruote.