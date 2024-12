Malattia CongoOms | 406 casi31 decessi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.35 L'Organizzazione mondiale della Sanità ha fatto un primo bilancio dellasconosciuta, che si sta diffondendo in Congo e che ha fatto alzare l'allerta a livello globale. Sono 406 i casi e 31 i. I sintomi sono simil influenzali, febbre, mal di testa, tosse, naso che cola e dolori muscolari. Tutti i casi gravi erano segnalati come gravemente malnutriti. Nell gran parte sono bambini, in particolare sotto i 5 anni.L'area è rurale e remota, al momento di difficile accesso per la stagione delle piogge.