L’innovazione digitale incontra il mercato farmaceutico confronto a Napoli | tutti i dati di Fdirect

Si è conclusa ieri sera ala tavola rotonda “Ilcome opportunità sinergica per i canali fisici di Go-to-Market” organizzata da, la prima soluzione di GO-TO-MARKET completamenteper la distribuzione farmaceutica B2B. L’incontro, tenutosi a Palazzo Petrucci a Posillipo, ha riunito figure di primo piano dell’industria farmaceutica e accademica come Ermanno Mazzitelli, Head of Commercial Strategy Alfasigma, Hugo Porchia, Global Head of Stars di EssilorLuxottica, Erika Mallarini, Professor Sda Bocconi, Giuseppe Abbadessa, General Manager di Siit, Paolo Bertozzi, Head of Pharma Trade Lab insieme a Marco Di Tonto, Ceo e co-founder di Ftnet srl, la startup innovativa proprietaria di.Le diverse testimonianze confermano un interesse crescente verso ilcome concreta opportunità di sviluppo e innovazione per ildella distribuzione farmaceutica: iemersi attestano la rapida ascesa della piattaformalanciata nella primavera 2023.