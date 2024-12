Quifinanza.it - Juve-Manchester City, Milan-Stella Rossa e Benfica-Bologna, dove vedere la Champions in Tv

Leggi su Quifinanza.it

Italiane in cerca di riscatto in Europa.ntus,vanno alla caccia di punti inper non perdere il treno degli ottavi. Servirebbe quasi un miracolo per sperare ancora nei playoff ai rossoblù di Vincenzo Italiano, che proveranno a strappare la prima vittoria del torneo a Lisbona contro il. Ancora in corsa invece bianconeri e rossoneri, i quali però, a differenza dei felsinei, sono chiamati a scrollarsi di dosso le prestazioni deludenti in campionato e puntare alla qualificazione diretta. La squadra di Thiago Motta dovrà vedersela in casa con una tra le favorite nonostante il periodo di crisi, il, mentre più agevole sulla carta l’avversaria degli uomini di Paulo Fonseca, la.I numerisi sono affrontate in sei occasioni nella loro storia, con i rossoneri sempre imbattuti, e in generale la squadra di Belgrado ha vinto soltanto una delle ultime 14 sfide contro formazioni italiane, nel 2002 in Coppa Uefa contro il Chievo Verona.