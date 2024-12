Calciomercato.it - Inzaghi non sorride per la Champions: Acerbi resta ai box, febbre per Dumfries | VIDEO CM.IT

Allenamento di rifinitura per l’Inter alla vigilia del match nella tana del Bayer Leverkusen: in dubbio anche il laterale olandeseNon arrivano buone notizie per Simonealla vigilia della trasferta in terra tedesca contro il Bayer Leverkusen, che potrebbe consegnare l’accesso diretto agli ottavi diLeague all’Inter.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itNiente da fare per, che non ha ancora recuperato dal problema muscolare alla coscia accusato nella trasferta di Verona nelle scorse settimane. L’esperto difensore non si è allenato con il gruppo espera di recuperarlo a questo punto per il posticipo di campionato in programma lunedì prossimo all’Olimpico contro la Lazio. La defezione disi aggiunge all’assenza di Pavard, che dovrebbe tornare disponibile a fine mese o comunque in tempo per la Final Four di Supercoppa in Arabia Saudita.