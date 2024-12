Quotidiano.net - InPlace: rivoluzione digitale nel mercato del lavoro con intelligenza artificiale

IN UN SOLO ANNO dalla nascita hanno toccato gli 8 milioni di fatturato. Hanno aperto una sede centrale a Milano, sei filiali in giro per l’Italia e trovato la giusta mansione a migliaia di aziende e cittadini. Il tutto a livello, creando un’agenzia delcon un approccio a distanza, la prima sul panorama nazionale.è nata così con l’ambizione di rivoluzionare, in maniera interattiva, l’incontro perfetto tra le imprese e i candidati. E ora, "con un business plan che viaggia serrato", racconta il direttore generale Mario Di Maolo (nella foto in alto), si sono dati un obiettivo in quattro anni: portare il fatturato a 155 milioni. Come? A portata di click, con investimenti su personale,e nuovi mercati.è un’agenzia del100 per cento, un unicum in Italia.