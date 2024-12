Gamerbrain.net - Indiana Jones: Come risolvere l’enigma delle ferite sacre

Ine l’Antico Cerchio, il Puzzlerappresenta uno dei momenti più enigmatici e coinvolgenti dell’avventura. Situato nelle profondità del Vaticano, questo enigma richiede un mix di osservazione e comprensione della simbologia cristiana. Risolverlo è fondamentale per sbloccare la strada verso le camere segrete e avanzare nella trama.Introduzione al PuzzleAl centro della stanza trovi un affresco principale raffigurante Gesù Cristo, circondato da cinque murali laterali. Ognuno di questi murali è accompagnato da un bacile che contiene un simbolo numerico espresso in numeri romani. Ogni numero corrisponde a una specifica parte del corpo di Gesù nell’affresco principale.Il tuo compito è interagire con i meccanismi del murale centrale e impostare i numeri corretti sulle cinque parti del corpo indicate.