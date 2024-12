Grande Fratello stasera 9 dicembre nuovo appuntamento | le anticipazioni

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Dopo l'ingresso nella Casa di Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Emanuele Fiori e Maria Monsè con la figlia Perla Mari, oggi dalla porta rossa potrebbero entrare altri nuovi concorrenti. Non mancheranno, dunque, i numerosi colpi di scena. Questa sera si affronteranno diverse tematiche: spazio alla cena della discordia dopo la quale Helena ha scelto di portare in tugurio Lorenzo e Amanda Mariavittoria. Le reazioni della Casa e, in particolar modo, di Shaila sono state molto forti. Quali saranno gli sviluppi?confronto tra Federica Petagna e Alfonso D'Apice: tra i due pare che non ci sia più alcuna intenzione di un riavvicinamento. Federica è sempre più vicina al tentatore di Temptation Island, Stefano Tediosi.