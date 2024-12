Lettera43.it - Giussano, accoltellamento fuori da un supermercato: grave una 24enne

Fuori da un supermercato di via Prealpi a Giussano, provincia di Monza Brianza, una ragazza di 24 anni è stata accoltellata alla schiena e si trova in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita, all'ospedale San Gerardo di Monza. Qualche ora dopo l'aggressione è stato fermato il presunto autore del gesto, un giovane di origini straniere che avrebbe avuto una relazione con la vittima. L'uomo, già imputato in un processo per stalking e lesioni nei confronti della giovane, nel novembre 2023 aveva cercato si sfregiarla con l'acido. Ha sfruttato un permesso di uscita per aggredirla.