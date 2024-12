Ilrestodelcarlino.it - Giuliodori si stringe a Guella: "La vittoria è dedicata a lui"

Soddisfatti per la, anche se non è stata una domenica totalmente felice per il Castelfidardo.è ricoverato in ospedale eha tenuto a precisare che questa"la vogliamo dedicare a Wilsonche ha avuto problemi abbastanza seri di salute, è ricoverato in ospedale, gli siamo tutti vicino, un ragazzo che è da due anni e mezzo che sta con noi, il saluto e lasono tutti per lui, merita questo e altro. Abbiamo fatto una buonissima partita dal punto di vista dell’intensità e nel secondo tempo anche del buon gioco espresso visto che abbiamo avuto 3/4 occasioni per chiudere il risultato - continua -. I ragazzi sono stati davvero bravi".