Bollicinevip.com - Gennaro Sangiuliano personaggio più memato dell’anno

Leggi su Bollicinevip.com

piùL’ex ministrotrionfa nella categoria delpiùè stato premiato come “più” durante i Meme Awards 2024, un evento di grande rilievo che celebra la cultura dei meme. Memissima 2024 è un festival ideato da Max Magaldi e prodotto da The Goodness Factory, che ogni anno si tiene a Torino. In questo evento vengono premiate le pagine di meme e i creatori più irriverenti e creativi provenienti da tutta Italia. Quest’edizione ha visto anche la partecipazione delle migliori agenzie di comunicazione.Il trionfo die il suo video in AIIn questi giorni,è tornato sotto i riflettori a causa delle nuove intercettazioni relative al caso– Boccia.