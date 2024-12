Esplosione al deposito Eni di Calenzano identificata la prima vittima | è un 51enne di Prato

Leggi su Corrieretoscano.it

– C’è lanell’delEni di. Si chiama Vincenzo Martinelli, 51 anni, di professione autista di autocisterne e viveva a. I morti e i dispersi, tutti operai (due le vittime, tre di cui non c’è traccia), secondo quanto trapelato, hanno un’età compresa tra i 45 e i 62 anni. Intanto che si continua a lavorare nelsi prefigurano le prime ipotesi sulla dinamica dell’incidente. Secondo unaricostruzione,l’sarebbe avvenuta per la perdita di liquido durante le operazioni di ricarica delle autobotti. L’area in cui è avvenuta la deflagrazione è stata posta sotto sequestro dagli inquirenti: l’inchiesta è a carico della procura die del procuratore Luca Tescaroli, che ha aperto un fascicolo.Quanto ai nove feriti la situazione più grave è quella del grande ustionato che è a Pisa, e di un’altra persona anch’essa gravemente investita dalle fiamme che da Careggi è stato trasportato a Pisa.