Lettera43.it - Eredità Agnelli, per i legali dei fratelli Elkann «gli accordi del 2004 sono validi»

di Margheritatornati a parlare della vicenda legata all’dell’avvocato Gianni. In una nota, riportata da Calcio e Finanza, hanno spiegato: «Nelle scorse settimane abbiamo chiesto l’acquisizione nel giudizio civile dei riscontri provenienti dall’indagine penale in corso a Torino nei confronti di John, Lapo, Ginevrae altri. Siamo convinti che le prove raccoltestate già vagliate in diverse occasioni da giudici terzi certifichino in modo inequivocabile la fondatezza delle nostre ragioni, anche rispetto alla causa civile, con tutte le rilevantissime conseguenze che ciò comporta».Gli avvocati: «La vertenza è aperta»Per gli avvocati «la vertenza è più che mai aperta. È stato comprovato, tra le varie circostanze come Marella Caracciolo avesse residenza abituale in Italia e di come la stessa fosse intestataria di rilevanti patrimoni finanziari, detenuti all’estero, tramite trust, fondazioni e offshore (di cui glie il notaio non hanno dato conto in sede civile violando l’ordine di esibizione del giudice)».