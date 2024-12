Liberoquotidiano.it - Dopo i silenzi sull'auto, l'ultima follia Pd: Schlein vuole regalare 4 miliardi a Stellantis

Un fondo Ue ad hoc perla transizione green dell', il ripristino dei 4,6stanziati nel 2022 dal governo Draghi per l'motive, la riattivazione del progetto per la Gigafactory di Termoli finanziata generosamente dallo Stato. Secondo il Pd (e gran parte della sinistra) basta sborsare un po' di soldi dei contribuenti per risolvere la crisi die quella globale dell'. Per carità, il sostegno pubblico, arrivati a questo punto, sarà inevitabile per evitare una rivolta sociale provocata da decine di migliaia di lavoratori licenziati o in cassa integrazione. I segnali arrivati in questi giorni dalle aziende dell'indotto, con centinaia di licenziamenti annunciati, non fanno presagire nulla di buono su questo fronte. Ma davvero vogliamo credere che lo Stato potrà farsi carico di tenere in piedi una filiera che complessivamente, tra industria e servizi, dà lavoro ad oltre un milione di persone e ha un peso sul pil del 18%? Per quanto? E con quanti soldi? Le richieste che da qualche giorno Elly, uscita dal torpore in cui lei è stata per mesi e in cui il Pd è rimasto praticamente dal 2021, quando applaudiva alla nascita del nuovo playerincurante delle possibili conseguenzea produzione italiana, snocciola davanti alle fabbriche ed ovunque si trovi, non sono così dissimili da quelle su cui ha martellato per mesi in materia di sanità.