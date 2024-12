Lanazione.it - Dlf Firenze, scuola di talenti. Esordienti in splendida evidenza

Il Dlf, unica realtà calcistica del Quartiere 1, ha ripreso la sua attività stagionale con ottimi risultati in tutte le categorie dellacalcio. Questi successi organizzativi e tecnici confermano la buona qualità della società e dei tesserati. Oltre a primeggiare in alcuni tornei di inizio stagione, il club di via Paisiello ha partecipato di recente al Torneo Scouting organizzato dalla Fiorentina allo stadio di Montemurlo. In attesa della ristrutturazione del campo, prevista nella prossima estate, il Dlfsvolge l’attività sotto la direzione di Gianni Pagani (con alle spalle il Consiglio direttivo) che ricopre anche la carica di responsabilecalcio e allenatore degli. Queste le 5 squadre dello storico sodalizio:2012/13, Pulcini 2014 misti, Pulcini 2015, Primi Calci 2017 e Piccoli Amici 2018/19.