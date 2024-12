Ilfattoquotidiano.it - Caso Ramy Elgaml, svolta nelle indagini. Almeno due carabinieri indagati per falso, frode processuale e depistaggio

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degliduenell’inchiesta sulla morte, in un inseguimento dello scorso 24 novembre, del diciannovenne. Agli agenti, in vista degli accertamenti, vengono contestati, a vario titolo,.Il giovane era bordo di uno scooter, guidato dal 22enne Fares Bouzidi, che si è schiantato contro contro un muretto in via Quaranta, a Milano. Il carabiniere alla guida dell’auto che inseguiva i due giovani, in fuga per 8 kilometri dopo non essersi fermate ad un “alt”, era già iscritto tra gliper omicidio stradale, come il 22enne. Si indaga perin relazione al verbale d’arresto per resistenza di Bouzidi, in cui non si faceva alcun riferimento all’impatto tra auto e moto.