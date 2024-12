Ilnapolista.it - Carini vince i campionati italiani di pugilato, parte qualche fischio e lei reagisce stizzita (Il Giornale)

Angelaha vinto idi. Per lei si tratta dall’ottavo titolo nazionale, battuta Daniela Golino ma alla premiazione è volato anchecontro la. Dai Giochi Olimpici di Parigi 2024, è il bersaglio del “politicamente corretto”, così scrive ilche dà notizia anche dei fischi contro di lei.Fischi allaalla premiazione del campionato italiano diScrive il:“Angelais back. La «scugnizza» di Caivano è ritornata sul ring dopo essere stata «reietta» a Parigi 2024 e annientata dal politicamente corretto. Anche se alle ultime Olimpiadi qualcosa l’ha certo sbagliata anche lei; e non gliel’hanno perdonata. Come dimostrano i fischi che ieri hanno accolto la proclamazione della sua vittoria aidicontro una coriacea Daniela Golino dal pugno di sicuro meno doloroso della famigerata Imane Khelif“.