Capodanno in Musica a Catania? Ad oggi è fake news parla Regione Siciliana

Con l'avvicinarsi del 31 dicembre fervono i preparativi per i concerti dinelle piazze. Da giorni si intensificano le indiscrezioni sul tradizionale evento televisivoinin onda su Canale 5. Quest'anno, alcune voci hanno indicatocome probabile location, scatenando un'ondata di prenotazioni e aspettative. Laha chiarito che, al momento, non è stata presa alcuna decisione definitiva riguardo alla città ospitante.Secondo quanto dichiarato dalla, il bando per individuare il media partner responsabile dell'organizzazione e trasmissione dell'evento è ancora aperto. Le emittenti televisive interessate hanno tempo fino alla fine di questa settimana per presentare le proprie proposte, che includano anche la scelta della location ideale.