Cannabis | mozioni M5s-Pd-Avs alla Camera ' sì alla legalizzazione'

Roma, 9 dic (Adnkronos) - Opposizioni unite,, sulladellaper finalità di carattere terapeutico e ricreativo. M5s, Pd e Avs hanno infatti illustrato in aula le lorosu questo tema. Una posizione contrastata con nettezza da FdI: "Le droghe sono veleni e i veleni uccidono", ha spiegato la deputata Elisabetta Lancellotta nel suo intervento. "Nell'ultimo anno il 67% degli italiani ha bevuto, il 25% ha fumato, il 35% ha usatocontro poco più del 5% per quanto riguarda la cocaina e altre sostanze psichedeliche. Cosa vuole dire? Vuole dire che alcol, tabacco esono più o meno allo stesso livello epidemiologico e di contestualizzazione di un uso diffuso", ha spiegato Andrea Quartini (M5s). "Invito il governo a cercare di risolvere il problema dell'approvvigionamento di Thc per le persone che sono affette da problemi importanti come il dolore cronico, il dolore post-operatorio, come una serie di patologie per le quali laè riconosciuta come efficace, nonché quello della filiera della canapa industriale che rischia di essere assolutamente compressa da una posizione ideologica che questo governo ha assunto", ha aggiunto l'esponente del Movimento.