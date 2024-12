Game-experience.it - Call of Duty, sono in arrivo su Xbox Game Pass altri capitoli della serie?

I fan diofpotrebbero presto vedere alcuni titoli classiciapprodare su, visto che in queste oreof2,of4: Modern Warfare (2007) eof+ United Offensivecomparsi nel Microsoft Store per PC, suggerendo un possibile inserimento nel catalogo del servizio.Difatti segnaliamo che è accaduta di recente praticamente la stessa cosa con glititoli Activision, come la Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, con questi titoli cheapparsi sullo store prima di fare il loro debutto ufficiale all’interno di.Anche se Microsoft e Activision non hanno confermato nulla ufficialmente, l’acquisizione di Activision da parte di Microsoft rende plausibile l’digiochi diofsu. Precisiamo che fino ad ora il celeberrimo servizio in abbonamento include esclusivamenteof: Black Ops 6 e Modern Warfare 3.