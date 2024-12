Tvzap.it - “Belve”, l’ospite si innervosisce e pianta in asso Fagnani: scintille in studio

Leggi su Tvzap.it

News Tv. “”,siinin. Secondo una recente indiscrezione, una delle interviste del programma Rai è stata interrotta da un’inaspettata uscita di scena del, indispettito dal dialogo con la conduttrice Francesca. Cosa è successo. (.)Leggi anche: Milly Carlucci, la batosta arriva direttamente da Rai: cosa vogliono impedirle di fareLeggi anche: Mariotto a rischio cacciata in Rai, Lucarelli si espone: da che parte sta“”, un format con gli artigliHanno colpito ancora le tecniche messe a punto magistralmente dalla giornalista Francescaper rompere la corazza dei propri ospiti e pungerli sul vivo. Ormai lo abbiamo capito, da parte della conduttrice del format di Rai 2 “” non ci sono particolari sforzi per mettere a grande agio gli intervistati e non sono riservati sconti a nessuno.