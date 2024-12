Inter-news.it - Bayer Leverkusen, Xabi Alonso recupera un titolare prima dell’Inter – Sky

Il Bayer Leverkusen ha completato l'allenamento odierno con una novità importante riguardo il recupero di un calciatore. Lo ha riferito Sky Sport proprio in questi minuti.RECUPERO – Durante l'allenamento di oggi svolto alla BayArena, Patrick Schick si è allenato regolarmente con il resto del gruppo. Questo rappresenta un segnale positivo per i tedeschi, anche se è probabile che non venga schierato. Questo però difficilmente gli permetterà di giocare dalla partita tra Bayer Leverkusen e Inter. Secondo le ultime indiscrezioni, Xabi Alonso dovrebbe continuare a puntare su Florian Wirtz come falso nove, una soluzione che ha già dato buoni risultati nelle scorse partite. Ancora indisponibile Victor Boniface, fuori ancora per infortunio.