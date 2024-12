361magazine.com - A Natale siamo tutti più…tristi! A confermarlo è un’indagine svolta da Serenis

Leggi su 361magazine.com

Un sondaggio condotto dasulla sua Community rivela che oltre il 60% dei rispondenti prova emozioni negative (tristezza, ansia e solitudine) durante il periodo natalizio, confermando come questa festività possa essere anche fonte di dolore e tristezzaÈ forse il periodo dell’anno più divisivo in assoluto, ed è dietro l’angolo. C’è chi aspetta ilda tutto l’anno e non vede l’ora di pensare ai regali per i propri cari, addobbare casa con centinaia di decorazioni, ascoltare instancabilmente i tormentoni della tradizione musicale natalizia. Ma c’è anche chi nasconde dietro alle luci festose e alle cene in famiglia dei sentimenti di dolore, tristezza e solitudine. Chi non riesce a lasciarsi trasportare dalla gioia e dalla condivisione perché tutto non fa altro che amplificare le difficoltà personali, le perdite e le disillusioni.