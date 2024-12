Ilfattoquotidiano.it - 4Control advanced, il segreto di Renault Rafale per pennellare curve perfette

Uno dei tanti segreti della, sia nella versione full hybrid che in quella del superibrido E-tech 4×4 da 300 cv, è il sistema. Un brevetto tuttoche debuttò nel lontano 2007 e due anni fa è arrivato alla terza generazione con laAustral. Un sistema che consente di avere disponibili le quattro ruote sterzanti e migliora significativamente la maneggevolezza a bassa velocità della vettura garantendo maggiore manovrabilità e prestazioni a media e alta velocità.L’evoluzione del sistema ora garantisce una reattività elevatissima, sfruttando la piattaforma CMF-CD con le sospensioni e i sensori. Sull’asse posteriore sono proprio le multilink ad assicurare una sterzata nitida per affrontare tutte lecon grande precisione per direzionalità, assorbimento di vibrazioni e l’aderenza ideale.