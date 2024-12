Sport.quotidiano.net - Virtus Imola supera Robur Saronno 84-79 in una partita combattuta

7984: Giulietti 11, Pellegrini 18, Maspero 8, Beretta 9, Negri 10, Tresso 4, Tolotti, Canton, Nasini 2, De 7, Quinti 10, Mariani, All. Gambaro.: Vaulet 29, Masciarelli 13, Ricci 13, Pinza 6, Kadijividi 15, Morina, Vannini, Anaekwe 2, Fiusco, Ambrosin 4, Magagnoli 2, Santandrea All. Galetti. Arbitri: Ragazzi e Galatini. Note: parziali 19-23; 40-33; 62-64. Tiri da 2:23/44;18/31. Tiri da 3: 8/26; 7/27. Tiri liberi: 9/12; 27/32. Rimbalzi: 41; 31. Parte fortissimo la squadra di casa, che prova a scappare, ma deve fare i conti con un super Vaulet che segna tutti i primi sette punti della sua squadra quando il tabellone elettronico dice 8-7. Dopo 5’45’’ arriva il primo vantaggio esterno, assist manco a dirlo di Vaulet per Masciarelli ed è 11-12.