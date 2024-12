Agi.it - Tutti i look della serata inaugurale della Scala

AGI - Colori crepuscolari, piume e mantelli. Per la Prima con 'La forza del destino' di Giuseppe Verdi, diretta dalla magica bacchetta del maestro Riccardo Chailly con la regia di Leo Muscato, e la soprano russa Anna Netrebko, la maggior parte degli ospiti ha scelto unsobrio ed elegante. A differenza dell'anno passato, i vip e non vip hanno optato per outfit dai colori scuri. Forse, la scelta dimeno stravaganti e' stata fatta per restare fedeli al tema del melodramma. Castigati, essenziali e contenuti. Tantissimi gli ospiti che hanno scelto di indossare abiti del maestro Giorgio Armani. I primi ballerini, Nicola Del Freo e Timofej Andrijashenko, Marco Agostino, Claudio Coviello, si sono presentati in smoking nero. Stessa scelta anche per l'altista italiano, campione olimpico ai Giochi di Tokyo 2020, Gianmarco Tamberi.