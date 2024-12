Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-12-2024 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione chiuso la tangenziale est dalle 7:30 alle 16 di oggi tra viale di Tor di Quinto Largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico per lavori in zona Boccea chiuso il tratto di via Gregorio XIII da via Clemente VII a Largo Gregorio XIII per accertamenti tecnici X un edificio modifica la viabilità anche sulle strade adiacenti Vi ricordo che fino al 6 gennaio 2025 le ZTL di centro storico e del Tridente saranno attive dalle 6:30 alle 20 stesso orario esteso anche alle giornate del sabato e festivi con esclusione del 25 dicembre allerta meteo gialla della Protezione Civile Dalle prime ore della mattinata di oggi sue sul Lazio Si prevedono piogge localmente intense e venti da forti a burrasca mareggiate lungo le coste esposte per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito