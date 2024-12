Biccy.it - Stroncatura di una conduttrice di Striscia per Mariotto: “Piccolo uomo”

Sono molti i personaggi che reagiscono bene alla consegna del tapiro e che poi lo espongono con orgoglio sulle mensole di casa loro, ma questo non è di sicuro il caso di Guillermo. Il giurato di Ballando Con le Stelle non solo non ha accettato il premio dila Notizia, ma ha risposto stizzito a Valerio Staffelli. Lo stilista dopo l’incontro turbolento con l’inviato del tg satirico ha anche rilasciato un’intervista di fuoco a Fan Page, nella quale ha parlato di “malignità”, “malafede” ed ha etichettatocome “programmuccio”. Proprio queste parole non sono andate già ad unadila Notizia, che si è lasciata andare ad unanetta per Guillermo.Francesca Manzini ieri pomeriggio, dopo aver visto la consegna del tapiro e aver letto l’intervista cheha rilasciato a Fan Page, ha detto la sua con una storia Instagram.