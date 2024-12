Lettera43.it - Stati Uniti, identificato il killer dell’amministratore delegato di UnitedHealthcare

Sarebbe statol’uomo che ha ucciso a New York Brian Thompson, amministratoredi. «Si stanno avvicinando a lui, il cerchio si sta stringendo», ha affermato Eric Adams, sindaco della Grande Mela. La polizia ha intanto diffuso altre due immagini del, provenienti da un filmato di una effettuato da una videocamera montata all’interno di un taxi, i cui si vede l’assassino fuori dalla vettura e mentre guarda attraverso la parete divisoria tra il sedile posteriore e la parte anteriore. In entrambi i casi, il suo volto è parzialmente oscurato da una mascherina.Il luogo dell’uccisione di Brian Thompson (Ansa).Durante la permanenza a New York ilha quasi sempre coperto il volto con una mascherinaUna precauzione, quella della mascherina per non farsi riconoscere, che ilha adottato quasi sempre durante la permanenza a New York.