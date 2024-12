Ilgiorno.it - Squadra femminile pugliese derubata a Milano: “Ci hanno rubato tutto, altro che stereotipi sul Sud”

percorso quasi mille chilometri, dalla Puglia alla Lombardia, per finire ad essere derubate diquello che avevano. È successo alladi calcettoa cinque Bitondo C5, in provincia di Bari,di tutte le valigie a Peschiera Borromeo, nella periferia di. “Ci, non sappiamo nemmeno come tornare in Puglia”, ha raccontato il presidente del club, Silvano Intini. La, campione d’Italia, avrebbe dovuto disputare la nona gara di campionato di Serie A al PalaMattei di San Donato Milanese contro la Kick Off, attualmente prima in classifica. Ma ora – e non è un eufemismo – nonneanche le scarpe. “Siamo arrivati in albergo e avevo invitato laa entrare perché pioveva a dirotto, avrei portato io tutte le borse all'interno appena possibile”, ha raccontato il presidente.