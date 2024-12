Zonawrestling.net - RISULTATI: NJPW World Tag League Finals

La New Japan Pro Wrestling ha tenuto l’eventoTagl’8 Dicembre al Grand Messe Kumamoto a Mashiki in Giappone. L’evento è stato trasmesso su.Il main event della serata comprendeva la finale del torneoTagtra i Los Ingobernables De Japon (Tetsuia Naito & Hiromu Takahashi) e i BULLET CLUB War Dogs (Gabe Kidd & SANADA).I– Tiger Mask batte Daiki Nagai– TMDK (Mikey Nicholls & Shane Haste) battono Katsuya Murashima & Shoma Kato– Bishamon (Hirooki Goto & YOSHI-HASHI) battono Natural Classics (Stevie Filip & Tome Filip)– Just 4 Guys (DOUKI, Taichi & TAKA Michinoku) battono United Empire (Great-O-Khan, Jakob Austin Young & Jeff Cobb)– Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Shingo Takagi & Yota Tsuji) battono BULLET CLUB (Chase Owens, Gedo & KENTA)– House Of Torture (EVIL, Ren Narita, SHO, Yoshinobu Kanemaru & Yujiro Takahashi) battono Hiroshi Tanahashi, Jado, Oleg Boltin, Tomoaki Honma & Toru Yano– TMDK (Kosei Fujita, Ryohei Oiwa & Zack Sabre Jr.