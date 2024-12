Sport.quotidiano.net - Primavera 2, Spezia-Pisa 0-2: Bocs e Raychev decidono il derby

, 8 dicembre 2024 - Ladelcontinua la sua marcia in campionato con una vittoria di grande carattere in trasferta contro lo, imponendosi per 2-0 grazie ai gol dei suoi talenti stranieri,. Una prestazione convincente che consente ai ragazzi di mister Innocenti di risalire al quinto posto in classifica con 17 punti, dietro a Frosinone e Napoli, irraggiungibili rispettivamente con 28 e 27 punti, ma in piena corsa per superare Benevento e Palermo, appaiate a quota 19. LA PARTITA - Sul campo dello, i nerazzurri si sono presentati ancora privi di Tommaso Ferrari, convocato in prima squadra da Filippo Inzaghi per la sfida di Serie B contro il Mantova. Nonostante l’assenza di uno dei pilastri dell'attacco, ilha mostrato grande solidità e organizzazione.