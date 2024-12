Thesocialpost.it - Picchia la fidanzata di 25 anni: la suocera riesce a incastrarlo con un video

Una nuova, drammatica vicenda di violenza di genere scuote la comunità di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un uomo di 27, marittimo, è stato arrestato dai carabinieri per aver ripetutamente maltrattato la compagna di 25, spesso davanti agli occhi del loro figlio di appena tre.Leggi anche: Aggressione sul regionale Milano-Bologna: capotreno colpito da un passeggero violentodi violenze e isolamentoLa relazione tra i due, iniziata ottofa, si era deteriorata dopo la nascita del bambino. Nonostante la convivenza nella casa della madre di lei, le tensioni erano sfociate in episodi sempre più gravi di violenza domestica. L’uomo non solo aggrediva fisicamente la compagna, ma la obbligava a vivere isolata, vietandole persino di uscire con le amiche.Schiaffi, percosse con oggetti e ferite gravi – come la perdita di un dente – erano diventati parte della quotidianità.