Neve buona l’anteprima | La stagione parte bene

di Alessandro Benigni PISTOIA Il comprensorio sciistico abetonese non si è ancora messo del tutto in moto e certo non siamo di fronte a un weekend dell’Immacolata da tutto esaurito, ma le aspettive degli operatori per lainvernale sono – nemmeno troppo segretamente – positive. Il motivo è semplice: al netto delle prime imbiancate da cartolina, sugli Appennini sta per arrivare la ’’ vera. Tant’è che quella di oggi sarà una giornata dell’Immacolata prettamente invernale, con vento e temperature in calo e tanti fiocchi, almeno sopra i 600 metri. La perturbazione artica ha fatto capolino sui nostri monti già ieri sera e quest’oggi la quotasi abbasserà ulteriormente. Non per niente la coltre bianca è attesa pure in collina. Ma quel che più conta, parlando disciistica e di tutta l’economia che gravita intorno agli sport invernali in quota, è che la nevicata in montagna sarà intensa: tra oggi e martedì sulle vette più alte cadranno fino a 80 centimetri, mentre Abetone farà i conti con non meno di 20-30 centimetri dia fine evento.