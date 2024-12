Rompipallone.it - Napoli, vicino il rinnovo del big: accordo fino al 2029

Passi in avanti tra il giocatore e ilper prolungare il rapportoal. Di seguito riportate le ultime novità sul. Giovedì sera sono andati in scena gli ottavi di finale per la Coppa Italia tra Lazio e. I biancocelesti hanno vinto per 3 a 1 contro la squadra partenopea. Per questo motivo, in campionato, la squadra di Antonio Conte vuole la rivincita. Infatti, ilospiterà, allo stadio Diego Armando Maradona, la Lazio per la quindicesima giornata di Serie A questa sera, domenica 8 dicembre alle 20.45.I biancocelesti sono posizionati al quinto posto con ventotto punti, mentre, attualmente, ilè al secondo posto con trentadue. L’obiettivo del mister salentino è quello di vincere per poter ritornare ad occupare il primo posto dove al momento è posizionata l’Atalanta, dopo la vittoria di venerdì contro il Milan.