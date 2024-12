Lanterns | Aaron Pierre dice che farà del suo meglio per servire e onorare John Stewart

Leggi su Cinefilos.it

chedel suoper “All’inizio di quest’anno, si è diffusa la notizia che(Rebel Ridge) aveva ottenuto il ruolo dinella serie DCU, mentre Kyle Chandler (Friday Night Lights) è stato ufficialmente confermato come protagonista di Hal Jordan nello stesso periodo.è sempre stato il preferito dai fan per il ruolo di, ma diverse fonti hanno riferito che il collega Stephan James (Babes) era la prima scelta dello studio.ha condiviso una breve risposta sui social media quando è stato annunciato il suo casting, ma ora ha affrontato il suo imminente debutto nel DCU in modo un po’ più dettagliato durante un’intervista con ComicBook.com.“Quello che posso dirvi è che il team è super, super eccitato di avere l’opportunità di portare questa storia alla gente.