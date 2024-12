Lettera43.it - La ripresa degli Nft tra hype e i soliti sospetti di bolla

Negli ultimi anni gli Nft (Non-fungible tokens), cioè quegli asset digitali che hanno promesso di rivoluzionare il concetto di proprietà e collezionismo, sono passati dal rappresentare una nicchia tecnologica a un fenomeno globale capace di scuotere il mondo della finanza e dell’arte digitale. Tuttavia, stanno vivendo un momento di contraddizione. Da una parte i dati di novembre mostrano una crescita sorprendente del mercato: 562 milioni di dollari in volumi di vendita mensili, un picco che non si vedeva da sei mesi. Dall’altra alcuni grandi progetti hanno dichiarato fallimento.Le collezioni più popolari trascinano laGuardando ai dati, la capitalizzazione di mercato ha raggiunto quasi i 9 miliardi di dollari e novembre ha visto vendite per quasi 600 milioni di dollari, il volume più alto negli ultimi sei mesi.