Sport.quotidiano.net - La Reggiana si regala una vittoria d'oro: 2-0 a Cremona con una prestazione perfetta

Reggio Emilia, 8 dicembre 2024 – Che boccata d’ossigeno: lafa lae sbancacon un netto e meritato 2-0. Finisce, così, la serie di sei partite di fila senza vittorie. Il successo mancava dal 20 ottobre: il 2-0 casalingo sul Frosinone. I tre punti esterni, invece, mancavano dal 27 agosto (1-0 a Genova con la Sampdoria). C’è un giocatore in comune tra ladi oggi e quella di Genova, a proposito: è Vergara, che dopo 100 secondi ha portato avanti i suoi con un sinistro in area su assist basso di Portanova. All’intervallo i fatti la dicono lunga: laè sopra 1-0 e ha il rammarico di non aver raddoppiato (soprattutto con Portanova che, a tu per tu con Fulignati, ha sprecato tutto). Nella ripresa la Cremonese parte forte, ma in realtà lanon affonda mai e pian piano i lombardi hanno perso nuovamente le misure facendo errori su errori.