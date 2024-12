Bubinoblog - LA RAI FESTEGGIA LA PRIMA DELLA SCALA: “CONFERMA DI CIÒ CHE PUÒ FARE LA TV PUBBLICA”

Il successo de 'La forza del destino' andata in scena ieri sera per la Prima della Scala – con oltre 1 milione 600 mila spettatori e il 10,2 di share – è una conferma di ciò che può magistralmente fare il nostro servizio pubblico, una macchina unica che riesce, attraverso la professionalità e l'esperienza della squadra Rai, a garantire una diretta tanto lunga e complessa, consentendo a tutti di prendere parte a un evento globale di tale portata simbolica e culturale. Per questo il mio ringraziamento va alle donne e agli uomini Rai impegnati, e naturalmente a Milly Carlucci e Bruno Vespa, che hanno accompagnato il pubblico alla scoperta dell'opera di Verdi.