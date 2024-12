Liberoquotidiano.it - Italia-Usa: Stroppa, 'Meloni con Trump e Musk, opportunità per solida relazione'

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "Ieri sera c'è stato incontro tra la Presidentecon il Presidentee Elon. Leggerete sui giornali improbabili retroscena, non sanno nulla. Tra l'altro è stato l'unico incontro insieme a quello con il principe William in agenda del presidente eletto e comunicato alla stampa dal suo team. L'ha la raradi avere un rapporto speciale con gli Stati Uniti, nostro secondo mercato commerciale". Lo scrive su X Andrea, esperto di cybersicurezza considerato il braccio destro indel numero 1 di Tesla. "Il rapporto di stima con Elon, che molti invorrebbero boicottare, ci sta portando in uno scenario nuovo. Felice dano di poter contribuire a costruire questache crescerà nei prossimi mesi e si allargherà.