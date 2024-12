Inter-news.it - Inter, tra Bayer Leverkusen e Lazio un occhio alla condizione. La gestione

L’sta per entrare nel momento cruciale della sua stagione. Nella settimana che viene affronterà, ci si gioca il tutto per tutto in Champions League ed in campionato. Larichiede attenzione. PARTITE –martedì, lunedì prossimo invece. San Siro sarà un vecchio ricordo in questa settimana che decide il percorso futuro dei nerazzurri. Tre punti in Champions League vorrebbero dire quasi qualificazione certa tra le prime 8 della competizione per gli ottavi di finale, tre punti in campionato darebbero lo slancio verso il primo posto. Non è un momento indifferente, vanno gestite le energie e Simone Inzaghi deve farlo nel migliore dei modi., due trasferte da rotazioni!, entrambe in trasferta, rappresentano impegni di altissimo livello e difficoltà.