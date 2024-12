Inter-news.it - Inter-Milan Women, primo derby a San Siro! Evento storico

Sanin occasione delfemminile si tingerà di rosa. Anche l’edizione odierna di Tuttosport sottolinea l’importanza storica di questo match per aumentare la visibilità del calcio femminile.SAN– Oggi alle ore 14.30 andrà in scena ilfemminilea San. Si tratta chiaramente di unper la città dio e il calcio femminile in generale. Abbiamo già avuto un precedente a San. Il 5 Ottobre del 2020 andò in scena per la prima volta-Juventus, match poi vinto dalla Juventus. È un privilegio ed un onore che la città dio sia promotrice di talee che spinga affinché ci sia più visibilità per il calcio femminile.Ilfemminile dio è carico di significati, ma anche un’ opportunità storicaMATCH –sarà unsimbolo.