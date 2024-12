Ilgiorno.it - Il Volo batte la Prima della Scala per 2-1: il trio conquista il doppio di share

Milano – Gli orari non erano direttamente in competizione, ma sapere che laalladi Milano hato la metà dellotelevisivo rispetto al concerto de Illa dice lunga sull’importanzalirica nel panorama italiano. L’opera è “un vantotradizione italiana”, ha ricordato il ballerino Roberto Bolle proprio nel foyer, “e andrebbe insegnata nelle scuole”. Ma i numeri raccontano bene le preferenze del pubblico italico: il varietà musicare delè stato visto da 2.922.000 telespettatori, mentre La forza del destino – celebre melodramma di Verdi – da 1.603.000 persone.: ascolti tv in aumento rispetto al 2023, ma Tosca (2019) è lontana. Com'è andata Il, in onda su Canale 5 dalle 21.20, ha raccolto il 22,8 per cento di, contro il 10,2 per cento, andata in onda su Rai 1 dalle 18 alle 22.