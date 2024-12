Liberoquotidiano.it - "Il bene e il male, guardate cosa succede in Romania": Paolo Bonolis ad Atreju, le parole che spiazzano tutti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Due ospiti "particolari" infiammano la domenica di, la tradizionale festa di Fratelli d'Italia organizzata al Circo Massimo a Roma. Sul palco, insieme a Pietrangelo Buttafuoco, ecco sedersie Fausto Bertinotti, per regalare ai presenti aneddoti divertenti e punti di vista "spiazzanti". "La tecnologia sta contribuendo a far perdere tutte quelle competenze che abbiamo accumulato in migliaia di anni. Chi produce intelligenza artificiale verrà utilizzata per fare soldi ma fai soldi solo se offri il prodotto a, ma a quel punto non sai piùè reale enon lo è. E quello che è successo inne è una dimostrazione", sono ledel conduttore Mediaset, che guarda oltre i confini della televisione e dell'Italia. "Distinguere ildalnon è facile.