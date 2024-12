Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 8 dicembre 2024: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Canale 5 Tradimento, su Rai Uno Vincenzo Malinconico Avvocato di insuccesso. Guida aiTv della serata del 1Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 8? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.19 Influencer – L’isola delle illusioni. La giovane influencer social Madison, durante un viaggio in solitaria in Thailandia, incontra CW, una misteriosa e navigata viaggiatrice. Tra le due si instaura subito una reciprocità di intenti, ma forse l’interesse di CW per Madison nasconde secondi fini.