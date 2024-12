Ilrestodelcarlino.it - "Ghilardini è solo una vittima. Fu maltrattata come il marito"

"Martaè innocente: unacercherò di dimostrare. È stata moltopure lei, nonil". A margine del processo scaturito dalla morte di Giuseppe Pedrazzini, interviene Rita Gilioli, l’avvocato difensore di Marta, vedova del 77enne trovato nel pozzo della sua casa di Cerrè Marabino (Toano) e imputata nel processo davanti alla Corte d’Assise. Lei, 65 anni, a piede libero, deve rispondere in concorso con la figlia Silvia Pedrazzini e il genero Riccardo Guida di diverse contestazioni. Tra queste, maltrattamenti aggravati dall’aver causato la morte dell’anziano e inflitti davanti al nipote minorenne per quasi tre mesi, dal 18 dicembre 2021 sino al decesso dell’uomo avvenuto il 5 marzo 2022 in casa. La figlia Silvia e ilGuida, condannati col rito abbreviato a 12 anni e 4 mesi, aspettano il processo in Appello il 13 gennaio.