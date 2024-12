Ilrestodelcarlino.it - Fano diventa capitale della Formula 1 con Formula Prestige e ZeppelinHouse

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Silvano Clappispotrebbere una delle capitali1 grazie a una joint venture eccezionale tradiche hanno scelto di collaborare per creare un luogo straordinario, molto più di un museo, dedicato alle monoposto nel 2025. L’iniziativa è stata presa da Luciano Arcangeli, Ceo e founder di, giornalista ma soprattutto appassionato di motori, che dal Belgio ha deciso di rientrare in Italia. "La mia famiglia è originaria di Pergola – dice Arcangeli che ha una moglie, Sophie, che corre per la sua scuderia –; io sono nato in Belgio ma, a una certa età (ride, ha da poco superato i 60, ndr), ho deciso di tornare e portare il mio mondo di conoscenze e relazioni nel mondo delle Formule". Già, perché la suaè un raro reparto al mondo specializzato nella cura delle riparazioni e ricostruzioni di monoposto d’eccellenza.